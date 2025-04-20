Танцы, бег или гребля: Life.ru выяснил, как согнать жирок после разных видов куличей

Праздничный стол на Пасху редко обходится без кулича, но не каждый вариант этого десерта одинаков по составу и калорийности. Врач-диетолог, терапевт, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич пояснила Life.ru, какие виды выпечки менее вредны для фигуры и когда лучше их есть.