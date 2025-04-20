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Танцы, бег или гребля: Life.ru выяснил, как согнать жирок после разных видов куличей

Праздничный стол на Пасху редко обходится без кулича, но не каждый вариант этого десерта одинаков по составу и калорийности. Врач-диетолог, терапевт, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич пояснила Life.ru, какие виды выпечки менее вредны для фигуры и когда лучше их есть.

Источник: Life.ru

Предпочтение следует отдавать менее калорийным вариантам (цельнозерновой, творожный). Употреблять кулич следует на завтрак и не позволять себе больших порций.

Софья Елиашевич.

Врач-диетолог, терапевт, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Примеры калорийности разных видов куличей и активностей, которые помогут компенсировать полученную энергию:

Творожный кулич — 280 ккал — 56 мин ходьбы (5 км/ч) или 40 мин танцев;Цельнозерновой — 220 ккал — 47 мин садовых работ или 30 мин плавания;С изюмом — 320 ккал — 45 мин аэробики; «Синнабон» — 450 ккал — 1 ч 20 мин бега или 1 ч гребли;Шоколадный — 380 ккал — 1 ч 15 мин тенниса или 50 мин скакалки;Миндальный — 350 ккал — 42 мин на велотренажёре.

Эксперт напоминает: даже в праздники важно соблюдать чувство меры. Вкусная еда может приносить удовольствие и без вреда для здоровья — при условии, что она вписывается в сбалансированный рацион и сопровождается достаточной двигательной активностью.

Ранее священник призвал россиян переосвятить магазинные куличи. По его словам, такие куличи остаются «обычным кексами».