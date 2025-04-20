Радий Хабиров поздравил православных жителей Башкирии со Светлой Пасхой

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных жителей республики с праздником Светлой Пасхи. Его отмечают сегодня, 20 апреля.
Руководитель региона отметил, что Русская православная церковь наряду с другими конфессиями «играет огромную роль в укреплении духовных, нравственных ценностей, сохранении богатого культурного наследия». Вера помогает людям и на поле битвы, и в тылу.
Радий Хабиров поблагодарил всех, кто молится за участников военной спецоперации и их родных.
«Уверен, что сила нашей страны и республики — в единстве и взаимном уважении», — отметил он.