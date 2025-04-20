Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров поздравил православных жителей Башкирии со Светлой Пасхой

Ее отмечают в воскресенье, 20 апреля.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных жителей республики с праздником Светлой Пасхи. Его отмечают сегодня, 20 апреля.

Руководитель региона отметил, что Русская православная церковь наряду с другими конфессиями «играет огромную роль в укреплении духовных, нравственных ценностей, сохранении богатого культурного наследия». Вера помогает людям и на поле битвы, и в тылу.

Радий Хабиров поблагодарил всех, кто молится за участников военной спецоперации и их родных.

«Уверен, что сила нашей страны и республики — в единстве и взаимном уважении», — отметил он.