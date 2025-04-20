Российского нападающего «Сент-Луиса» оштрафовали за участие в массовой драке

Бучневич принял участие в массовой драке в матче плей-офф НХЛ.
Российский форвард клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился голевой передачей и участием в массовой драке в стартовом матче первого раунда плей-офф против «Виннипег Джетс», сообщают издания. В результате спортсмены каждой команды получили 50 минут штрафа.
«Российский нападающий “Сент-Луиса” Павел Бучневич сделал голевую передачу и принял участие в драке… Игроки каждой команды суммарно получили по 50 минут штрафа.», — пишет ТАСС. Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась победой хозяев со счетом 5:3, и «Виннипег» повел в серии до четырех побед — 1:0.
Бучневич стал автором результативной передачи на Роберта Томаса, который открыл счет на 10-й минуте встречи. Кроме того, российский нападающий принял участие в одной из двух массовых драках, произошедших на последней минуте матча — по итогам этих потасовок игроки обеих команд получили по 50 минут штрафа.
В составе победителей шайбы забросили Марк Шайфли, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Адам Лаури. У проигравших отличились Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. Второй матч серии пройдет в ночь на 22 апреля по московскому времени на домашней площадке «Виннипега». В параллельном матче игрового дня «Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» со счетом 5:1 и также повел в серии со счетов 1:0.