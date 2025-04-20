Российского нападающего «Сент-Луиса» оштрафовали за участие в массовой драке

В составе победителей шайбы забросили Марк Шайфли, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Адам Лаури. У проигравших отличились Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. Второй матч серии пройдет в ночь на 22 апреля по московскому времени на домашней площадке «Виннипега». В параллельном матче игрового дня «Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» со счетом 5:1 и также повел в серии со счетов 1:0.