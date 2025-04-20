«Быть может, останусь я в этих полях»: 22-летний погибший снайпер, будто предчувствуя смерть, записал прощальное видео

22-летний боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО. Владислава Имидеева, который подписал контракт с министерством обороны в октябре 2022 года, не стало в ходе выполнения боевой задачи. Об этом КП-Иркутск сообщил Геннадий Осодоев, мэр Эхирит-Булагатского района.
— Родился Владислав в поселке Усть-Ордынский. В семье он был старшим. Окончил Владислав Усть-Ордынскую СОШ № 1. Затем была служба в армии. Сразу после армии он устроился на работу в службу охраны. Проработав лето, решил поступать, сдал документы в аграрный техникум. Пробыв в статусе студента всего месяц, оставил учебу, так как заключил контракт, — рассказывает мэр района.
В первый день службы Владислава назначили снайпером 1-го стрелкового отделения «снайперов». Сибиряку удалось прослужить «за ленточкой» два с половиной года. За это время бойцу удалось четыре раза побывать в отпусках, которые он провел дома с родными. В последний раз Владислав повидался с родителями в январе 2025 года. А 1 февраля уже отбыл на службу.
Погиб Владислав 28 марта 2025 года. Свою смерть он будто предчувствовал, ведь за некоторое время до гибели он снял видео, где привел строки из стихотворения, которые написал Владислав Волынец.
«Быть может, останусь я в этих полях, как “Херувин”, “Батагур” и “Кармашек”. Как все пацаны, что приходят во снах, о которых и вспомнить нельзя без мурашек. Теперь вот Артёмовск, и вновь нам неясно, кого хоронить, а кому пировать. Пускай не хочу, но готов здесь остаться, И дело мое продолжит другой. Ты только, братишка, не вздумай сдаваться, Иначе напрасен последний мой бой», — написал в своем видео Владислав.