«Быть может, останусь я в этих полях»: 22-летний погибший снайпер, будто предчувствуя смерть, записал прощальное видео

«Быть может, останусь я в этих полях, как “Херувин”, “Батагур” и “Кармашек”. Как все пацаны, что приходят во снах, о которых и вспомнить нельзя без мурашек. Теперь вот Артёмовск, и вновь нам неясно, кого хоронить, а кому пировать. Пускай не хочу, но готов здесь остаться, И дело мое продолжит другой. Ты только, братишка, не вздумай сдаваться, Иначе напрасен последний мой бой», — написал в своем видео Владислав.