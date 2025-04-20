Популяция речного бобра в России не вызывает опасений, заявил ученый

«Половина из них воронежского происхождения, a вторая половина — белорусские бобры. У нас восточно-европейский подвид, но в обиходе мы называем их воронежскими… Для России такое количество бобров — это нормально. У нас промысел восстановлен в 60-х годах прошлого века, то есть, там, где бобра много, охотникам продают лицензии», — сказал Лавров.