Ночью губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с Пасхой

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест поздравили омичей и жителей области со Светлой Пасхой.
«Пусть этот день наполнит наши сердца радостью, надеждой и любовью! Пусть благодатный огонь озаряет жизненный путь и в каждую семью принесет мир и гармонию», — написал Виталий Хоценко.
Примечательно, что первые лица города и области поздравили своих подписчиков в соцсетях еще ночью, когда во всех православных храмах прошли торжественные богослужения.
«Уверен, многие из моих подписчиков сейчас не спят. Христос Воскресе, друзья! Желаю всем вам доброго здоровья, мира и благоденствия!», — отметил мэр Сергей Шелест.
Напомним, пасхальную службу в Воскресенском соборе транслировали в прямом эфире. А ранее мы писали о том, что на площади перед одним из храмов Омска появилось гигантское пасхальное яйцо.