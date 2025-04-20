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Ночью губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с Пасхой

В эту ночь во всех православных храмах Омска прошли торжественные богослужения.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест поздравили омичей и жителей области со Светлой Пасхой.

«Пусть этот день наполнит наши сердца радостью, надеждой и любовью! Пусть благодатный огонь озаряет жизненный путь и в каждую семью принесет мир и гармонию», — написал Виталий Хоценко.

Примечательно, что первые лица города и области поздравили своих подписчиков в соцсетях еще ночью, когда во всех православных храмах прошли торжественные богослужения.

«Уверен, многие из моих подписчиков сейчас не спят. Христос Воскресе, друзья! Желаю всем вам доброго здоровья, мира и благоденствия!», — отметил мэр Сергей Шелест.

Напомним, пасхальную службу в Воскресенском соборе транслировали в прямом эфире. А ранее мы писали о том, что на площади перед одним из храмов Омска появилось гигантское пасхальное яйцо.