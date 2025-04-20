Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Прощание с героем прошло 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

31-летний боец СВО из Усть-Кута погиб в зоне проведения специальной военной операции. Кирилл Караулов героически погиб во время выполнения боевых задач. Сибиряка не стало после полученных ранений 11 апреля 2025-го. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Усть-Кута.

— Прощание с героем прошло 17 апреля в ритуальном зале, — рассказали власти города.

Напомним, что в преддверии Пасхи остановлены все боевые действия в зоне спецоперации с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Путин, президент России, призвал и Украину последовать примеру России с пасхальным перемирием.