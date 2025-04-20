Боец из Усть-Кута погиб в зоне СВО

31-летний боец СВО из Усть-Кута погиб в зоне проведения специальной военной операции. Кирилл Караулов героически погиб во время выполнения боевых задач. Сибиряка не стало после полученных ранений 11 апреля 2025-го. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Усть-Кута.
— Прощание с героем прошло 17 апреля в ритуальном зале, — рассказали власти города.
Напомним, что в преддверии Пасхи остановлены все боевые действия в зоне спецоперации с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Путин, президент России, призвал и Украину последовать примеру России с пасхальным перемирием.