Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 20 апреля 2025:
1. «Гении» из Нацрахива показали, как питались советские депутаты: Сегодняшние молдавские бонзы только посмеялись бы над тем меню — сами лопают от пуза деликатесы, разрушая страну.
2. «Даже если люди получали на свои счета определенные суммы, это никак не может быть основанием квалифицировать их действия как коррупцию избирателей»: Как десяткам тысяч жителей Молдовы правильно опротестовать незаконные протоколы полицейских.
3. Он должен быть из золота или украшен кристаллами Сваровски: Сравниваем стоимость постройки мостов в Кишиневе и в Румынии — разница в цене настолько велика, что вызывает подозрение в хищении денег.
4. Жителям Молдовы так повезло с погодой на Пасху: Нас ожидает изумительно теплый и солнечный день — до +27 градусов и без осадков.
5. На Пасху лучше не болеть: Как в праздники будут работать медучреждения Молдовы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Ну, и где ваш Бог: Власть в Молдове играет с огнем, раскалывая общество по религиозному принципу и деля церковь на «нашу» и «не нашу».
К чему может привезти странное решение не пускать архиепископа Маркелла в Израиль за Благодатным огнем (далее…).
Брынза по цене мяса, клубника дешевле молдавских огурцов, куличи на выбор: Пасхальный ажиотаж на Центральном рынке Кишинева — что почем.
Корреспондент «КП» в Молдове прогулялся по предпасхальному главному рынку столицы (далее…).
«Есть распечатка от Moldtelecom, линк, ну, короче, вы виноваты»: Как в Молдове полиция выявляет виновных и выписывает 37 тысяч леев штраф, даже если не получал денег из России.
Пользователь соцсетей Наталья Муравская, на которую был составлен соответствующий протокол, рассказала, как происходит назначение виновных в электоральной коррупции (далее…).