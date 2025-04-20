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Топ-5 главных новостей в Молдове: Власти Молдовы, жирующие, пока народ нищает, упрекнули советских руководителей в обжорстве; как жителям Молдовы опротестовать протоколы за «коррупцию на выборах»; ремонт мостов в Кишин

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 20 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 20 апреля 2025:

1. «Гении» из Нацрахива показали, как питались советские депутаты: Сегодняшние молдавские бонзы только посмеялись бы над тем меню — сами лопают от пуза деликатесы, разрушая страну.

2. «Даже если люди получали на свои счета определенные суммы, это никак не может быть основанием квалифицировать их действия как коррупцию избирателей»: Как десяткам тысяч жителей Молдовы правильно опротестовать незаконные протоколы полицейских.

3. Он должен быть из золота или украшен кристаллами Сваровски: Сравниваем стоимость постройки мостов в Кишиневе и в Румынии — разница в цене настолько велика, что вызывает подозрение в хищении денег.

4. Жителям Молдовы так повезло с погодой на Пасху: Нас ожидает изумительно теплый и солнечный день — до +27 градусов и без осадков.

5. На Пасху лучше не болеть: Как в праздники будут работать медучреждения Молдовы.

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