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Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова не признала вину в вымогательстве 200 млн

В материалах дела она утверждала, что хотела вернуть долг отца.

Источник: Комсомольская правда

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, Людмила, не признала свою вину в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подсудимая не признала свою вину в полном объёме», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Тархова требовала от Милеева 200 миллионов рублей, угрожая распространением компрометирующих материалов. Депутат согласился передать деньги, чтобы избежать огласки, которая могла навредить его репутации. Он также сообщил о происходящем в региональное управление ФСБ, подтвердив своё участие в «оперативном эксперименте».

Однако Тархова отрицает свою вину и утверждает, что лишь хотела вернуть долг, который брал её отец. Она передала Милееву расписку о получении денег, в которой обязалась не разглашать информацию, порочащую его. Также они обсуждали продажу доли Тархова в предприятии.

Ранее появилась информация о том, что, по словам адвоката, Людмила Тархова выступает против освобождения своей дочери из СИЗО. Также известно, что внучку экс-мэра Самары Екатерину Тархову оставили в СИЗО до 2 июня.