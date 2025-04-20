Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова не признала вину в вымогательстве 200 млн

Однако Тархова отрицает свою вину и утверждает, что лишь хотела вернуть долг, который брал её отец. Она передала Милееву расписку о получении денег, в которой обязалась не разглашать информацию, порочащую его. Также они обсуждали продажу доли Тархова в предприятии.