Казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты под Петербург

«Идем под девизом “В бой идут одни старики”. В день мы проходим в среднем 30 километров — по болоту. Но я никогда в жизни не променяю ни на один курорт в мире возможность “поработать” на Синявинских болотах и высотах. Меня окрыляет мысль, что мы делаем святое дело — заканчиваем незавершенную войну за тех, кто остался навсегда в тех землях», — приводятся в сообщении слова командира отряда Майдана Кусаинова.