Первомайский приказ Верховного главнокомандующего РККА Сталина

Начиная с Октябрьской революции 1917 года в нашей стране в этот день отмечается праздник, носящий сегодня название Праздник Весны и Труда. В честь приближающегося 80-летия Победы ТАСС публикует выдержку из текста приказа № 20 Верховного главнокомандующего Рабоче-крестьянской Красной армии Иосифа Сталина от 1 мая 1945 года о первомайском салюте.