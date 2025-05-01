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Первомайский приказ Верховного главнокомандующего РККА Сталина

1 мая 1945 года Красная армия вплотную подошла к победе в Великой Отечественной войне.

Источник: Николай Ситников/ТАСС

Начиная с Октябрьской революции 1917 года в нашей стране в этот день отмечается праздник, носящий сегодня название Праздник Весны и Труда. В честь приближающегося 80-летия Победы ТАСС публикует выдержку из текста приказа № 20 Верховного главнокомандующего Рабоче-крестьянской Красной армии Иосифа Сталина от 1 мая 1945 года о первомайском салюте.

Сегодня наша страна празднует 1 мая — международный праздник трудящихся. В этом году народы нашей Родины встречают день 1 мая в обстановке победоносного завершения Великой Отечественной войны.

Воины Красной армии и Военно-морского флота! Идет последний штурм гитлеровского логова. В завершающих боях покажите новые образцы воинского умения и отваги. Крепче бейте врага, умело взламывайте его оборону, преследуйте и окружайте немецких захватчиков, не давайте им передышки, пока они не прекратят сопротивление. Находясь за рубежом родной земли, будьте особенно бдительны! По-прежнему высоко держите честь и достоинство советского воина!

Источник: ТАСС

Трудящиеся Советского Союза! Упорным и неутомимым трудом умножайте всестороннюю помощь фронту. Быстро залечивайте раны, нанесенные стране войной, поднимайте еще выше мощь нашего советского государства!

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днем Первого мая!

В честь исторических побед Красной армии на фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование международного праздника трудящихся — приказываю: сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах союзных республик Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Кишиневе, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — двадцатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует наша могучая Советская Родина!

Да здравствует великий советский народ, народ-победитель!

Да здравствуют победоносные Красная армия и Военно-морской флот!

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Вперед, за окончательный разгром гитлеровской Германии!

Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза И. Сталин.