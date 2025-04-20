75 лет назад родился самый известный российский генерал и политик 90-х Александр Лебедь

«Как умный и бывалый офицер, он до последнего вынужден был лавировать в той системе координат, где есть приказы свыше и старшие по званию. Хасавюрт — это приказ, с прямой директивой главнокомандующего подписать побыстрее перемирие, — говорит в беседе с “Газетой.Ru” Бархатов. — Конечно, Лебедь понимал, что это не мирное соглашение, а перегруппировка сил, чтобы прекратить ощутимые даже для огромной страны потери. Понимал, что в конце концов это не милосердие, а военная хитрость. Но сказать, что это было не в унисон с его искренним стремлением остановить кровопролитие, — значит соврать».