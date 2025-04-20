Как настоящий Штирлиц пытался убить Эрика Коха на день рождения Гитлера

Кох оправдывался тем, что просто старается добиться максимальной эффективности. Однако считается, что именно его действия спровоцировали рост антигерманских настроений на Украине и усилили позиции партизан. К славянам, особенно к русским, рейхскомиссар открыто относился презрительно, считая их диким народом. Ему приписывают различные высказывания на этот счет, в том числе следующее: «Право жить нашими рабами тоже надо заслужить — лояльностью, честностью, прилежанием». Самой цитируемой же стала следующая фраза Коха: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Если до этого по дороге они пристрелят еврея, это будет как раз то, что мне нужно». Мало кто знает, что на самом деле источник этих слов — ~это как раз одна из детских книг про Кузнецова,~ где Медведев пересказал диалог Коха с разведчиком.