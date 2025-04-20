Создан новый тип кубитов на основе искусственных атомов

«Любая система стремится к минимуму энергии, частицы переходят на все более низкие уровни, поэтому зафиксировать нужные значения кубитов длительно почти невозможно, но нам это удалось. В переменном электрическом поле мы задержали кубит в нужном нам состоянии. За это время в квантовых приложениях можно успеть провести необходимые операции», — пояснил автор исследования, доцент кафедры теоретической физики физического факультета ННГУ Денис Хомицкий.