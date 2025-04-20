В Башкирии с 21 апреля начнут курсировать «Поезда здоровья»

С 21 апреля в Башкирии начнут работать мобильные бригады врачей. Желающие получить бесплатное обследование жители отдаленных сел республики смогут осуществить это в «Поездах здоровья».
Акция проходит в Башкирии уже в седьмой раз. Планируется, что мобильные бригады будут работать по шести маршрутам во всех районах республики.
Чтобы попасть на прием, с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. При подозрении на серьезные заболевания пациенты получат направление на дополнительны обследования.
График работы мобильных бригад:
21 и 22 апреля — деревня Габдюково, село Месягутово, село Нижнетроицкий, Прибельский, село Янгискаин,
21−23 апреля — Агидель,
22−23 апреля — село Табынск,
23−25 апреля — село Серафимовский,
23−24 апреля — село Кабаково,
24−25 апреля — село Саитбаба и Ташкиново,
24 апреля — село Анзяк,
25 апреля — село Савалеево,
25−30 апреля — село Инзер,
25−28 апреля — село Рухтино.
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