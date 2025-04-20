Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии с 21 апреля начнут курсировать «Поезда здоровья»

Опубликован график работы мобильных бригад.

Источник: Комсомольская правда

С 21 апреля в Башкирии начнут работать мобильные бригады врачей. Желающие получить бесплатное обследование жители отдаленных сел республики смогут осуществить это в «Поездах здоровья».

Акция проходит в Башкирии уже в седьмой раз. Планируется, что мобильные бригады будут работать по шести маршрутам во всех районах республики.

Чтобы попасть на прием, с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. При подозрении на серьезные заболевания пациенты получат направление на дополнительны обследования.

График работы мобильных бригад:

21 и 22 апреля — деревня Габдюково, село Месягутово, село Нижнетроицкий, Прибельский, село Янгискаин,

21−23 апреля — Агидель,

22−23 апреля — село Табынск,

23−25 апреля — село Серафимовский,

23−24 апреля — село Кабаково,

24−25 апреля — село Саитбаба и Ташкиново,

24 апреля — село Анзяк,

25 апреля — село Савалеево,

25−30 апреля — село Инзер,

25−28 апреля — село Рухтино.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.