Врачи рекомендовали получившему травму Михаилу Боярскому месяц покоя

«Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое, так что [будет смотреть] по самочувствию», — сказала Луппиан, отвечая на вопрос о возможных сроках возвращения Боярского в театр.