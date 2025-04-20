В Ростове в рабочую неделю температура будет колебаться от 13 до 25 градусов тепла

С 21 по 25 апреля погода в Ростове-на-Дону будет переменчивой. По прогнозам синоптиков, в понедельник утром будет +14 градусов, днем воздух прогреется до 20, а вечером столбик термометра покажет +13. День будет облачным, но без осадков.