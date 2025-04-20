Собянин поздравил москвичей с Пасхой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Пасха дарит нам свет и надежду, настраивает на совершение благих дел. В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей. Создавать ее помогают благотворительный фестиваль “Пасхальный дар” и музыкальный Московский пасхальный фестиваль» — написал он.
Собянин подчеркнул, что пасхальные мероприятия в столице не только сочетают в себе традиции, духовные ценности и современность, но также направлены на оказание помощи людям.
Мэр также пожелал всем здоровья, душевного тепла и благополучия.
Традиционный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 19 по 30 апреля. Кроме того, 20 апреля у храма Живоначальной Троицы в Свиблове юные художники московских школ искусств распишут двухметровые арт-объекты — 15 моделей пасхальных яиц.