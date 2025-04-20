Собянин поздравил москвичей с Пасхой

«Пасха дарит нам свет и надежду, настраивает на совершение благих дел. В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей. Создавать ее помогают благотворительный фестиваль “Пасхальный дар” и музыкальный Московский пасхальный фестиваль» — написал он.