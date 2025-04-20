Приморский «гопник» решил поиграть в бандита: вооруженный дебошир перепугал весь алкомаркет

Полиция уже взялась за дело, но пока личность «героя» остается загадкой. Известно лишь, что приехал он на стареньком авто — то ли на Nissan Cedric, то ли на Nissan Gloria, причем без номерных знаков. Видимо, решил, что так его будет сложнее вычислить.