Приморский «гопник» решил поиграть в бандита: вооруженный дебошир перепугал весь алкомаркет

В приморском поселке Ливадия неизвестный решил показать всем, кто тут главный, и заявился в магазин с предметом, напоминающим оружие. О пострадавших не сообщается, а выходка дебошира попала на запись камеры видеонаблюдения. Подозреваемого уже разыскивает полиция.
По информации от сотрудников магазина, мужчина вломился в торговую точку и начал размахивать предметом, подозрительно похожим на пистолет. Посетители и продавцы были в шоке — кто-то спрятался за прилавками, кто-то замер от страха. На запись попал момент, как этот человек угрожает одному из покупателей.
Полиция уже взялась за дело, но пока личность «героя» остается загадкой. Известно лишь, что приехал он на стареньком авто — то ли на Nissan Cedric, то ли на Nissan Gloria, причем без номерных знаков. Видимо, решил, что так его будет сложнее вычислить.
Вряд ли у нарушителя получится остаться безнаказанным, учитывая, что на преступление он пошел при свидетелях, да еще и засветился на видео. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как мужчина с палкой совершил дерзкое ограбление магазина во Владивостоке.