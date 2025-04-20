Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о запуске производства «Лады Искра»

19 апреля в Тольятти состоялось торжественное событие для отечественного автопрома. На площадке АВТОВАЗа официально запустили производство новой машины — «Лады Искра».
В запуске производства нового авто вместе с Вячеславом Федорищевым поучаствовали глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Яркое событие было приурочено к 55-летию «копейки». Первые автомобили ВАЗ-2101 вышли с конвейера завода как раз 19 апреля. Это было в 1970 году. За 18 лет АВТОВАЗ выпустил 4 846 900 машин данной модели и прекратил их производство в 1988-м. Запуск производства «Лады Искры» в этот день глава региона назвал символичным. 19 апреля с конвейера сошли первые 12 машин.
«Новый виток развития российского автопрома. В добрый путь!», — написал в своем тг-канале губернатор Самарской области.
По словам Вячеслава Федорищева, «Лада Искра» более чем на 90% состоит из отечественных компонентов и обладает полностью независимой технологической платформой.
«Спасибо коллективу и ветеранам АВТОВАЗа. Вы — легенды! А Искру уже летом ждем на дорогах всей страны», — сообщил в тг-канале глава региона.
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