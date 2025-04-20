Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о запуске производства «Лады Искра»

Яркое событие было приурочено к 55-летию «копейки». Первые автомобили ВАЗ-2101 вышли с конвейера завода как раз 19 апреля. Это было в 1970 году. За 18 лет АВТОВАЗ выпустил 4 846 900 машин данной модели и прекратил их производство в 1988-м. Запуск производства «Лады Искры» в этот день глава региона назвал символичным. 19 апреля с конвейера сошли первые 12 машин.