Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Пасхой

Особое место в поздравлении глава региона уделил Русской православной церкви. Он отметил, что она остаётся надёжным помощником в деле укрепления межнационального и межконфессионального мира. Никитин напомнил, что священнослужители Нижегородской епархии не только организуют сбор гуманитарной помощи, но и лично выезжают на линию боевого соприкосновения, проводят службы и помогают как бойцам, так и их семьям в мирной жизни.