В Ростове на Левенцовке заметили лису

Жительница микрорайона «Левенцовский» в Ростове во время прогулки с ребенком увидела лису. Хищница спокойно гуляла по газону между деревьев и при этом что-то вынюхивала. Женщина сняла млекопитающее на видео. Ролик ростовчанка опубликовала в одном из городских пабликов.