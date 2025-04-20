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В Ростове на Левенцовке заметили лису

Лиса прибежала в ростовский жилой комплекс в поисках еды.

Источник: Комсомольская правда

Жительница микрорайона «Левенцовский» в Ростове во время прогулки с ребенком увидела лису. Хищница спокойно гуляла по газону между деревьев и при этом что-то вынюхивала. Женщина сняла млекопитающее на видео. Ролик ростовчанка опубликовала в одном из городских пабликов.

— Настя, представляешь, лиса! — слышится голос за кадром.

В комментариях к посту подписчики написали, что животное не побоялось подойти поближе к людям из-за того, что искало еду. Также пользователи отметили сильную худобу млекопитающего.

Это уже не первый раз, когда ростовчане встречают на улицах диких животных. Однажды в районе Сельмаша горожане заметили кабанов.

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