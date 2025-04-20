Православные Молдовы празднуют Воскресение Христово

Пасха — особенное время, когда особенно остро ощущаются сила веры, тепло родного дома и значимость семейных традиций. Это праздник, который объединяет поколения и вдохновляет нас на добрые дела, напоминая: свет всегда побеждает тьму. Пусть в каждом доме звучит радостное «Христос Воскресе!», а в сердцах живут мир, доброта и уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам здоровья, счастья, душевного тепла и крепкой веры в лучшее будущее — будущее, которое мы строим вместе, с любовью к своей земле и своему народу.