Православные Молдовы празднуют Воскресение Христово

Накануне в Молдову из Иерусалима была доставлена частица Благодатного огня, святыню привезли в храмы страны, где прихожане зажгли от нее свечи и лампады. В Кафедральном Христорождественском соборе Кишинева службу провел митрополит Владимир.
Прихожане несли в церкви для освещения традиционные пасхальные куличи, крашенки, обрядовое вино. Люди говорили, что молились о мире, о здоровье для близких, о благополучии в семьях и о процветании родной земли.
Архиепископ Маркелл, которому молдавские власти дважды не позволили вылететь из Молдовы в Иерусалим за Благодатным огнем, провел пасхальное богослужение и крестный ход в Бельцах, где передал прихожанам частицу святыни.
Пасхальное блгослужение собрало сотни верующих и у храма Иоанна Предтечи в столице Гагаузии Комрате.
В Тирасполе божественная литургия прошла в Крестовоздвиженском храме, ее традиционно провел архиепископ Савва. Службе предшествовал крестный ход.
Поздравления от официальных лиц
Поздравили христиан Молдовы и официальные лица. Президент страны Майя Санду пожелала православным светлой Пасхи, наполненной радостью в сердцах и в окружении близких.
В этот святой день, когда мы говорим друг другу, что Христос Воскрес, давайте с уверенностью смотреть в будущее. Давайте молиться о мире, о здоровье, о спокойствии в наших домах и в нашей стране. Давайте будем ближе друг к другу, давайте слушать друг друга, давайте прощать друг друга и идти вместе по пути добра.
Отметим, что на богослужении в Христорождественский храм президент не пришла.
Со светлым Христовым Воскресением поздравила жителей Гагаузии башкан Евгения Гуцул.
Пасха — особенное время, когда особенно остро ощущаются сила веры, тепло родного дома и значимость семейных традиций. Это праздник, который объединяет поколения и вдохновляет нас на добрые дела, напоминая: свет всегда побеждает тьму. Пусть в каждом доме звучит радостное «Христос Воскресе!», а в сердцах живут мир, доброта и уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам здоровья, счастья, душевного тепла и крепкой веры в лучшее будущее — будущее, которое мы строим вместе, с любовью к своей земле и своему народу.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поздравил со Светлым праздником Пасхи Христовой жителей региона.
Этот жизнеутверждающий праздник дарит нам свет веры, любви и надежды..Радость и утешение приходят в мир. Будем же благодарны и милосердны, поделимся своей пасхальной радостью и с ближними, и с дальними.
Праздник православной Пасхи в 2025 году отмечается 20 апреля.