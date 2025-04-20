В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди

Тишковец отметил, что во второй половине предстоящей недели днем посвежеет до плюс 12 — плюс 17 градусов. К следующим выходным будет дождливо, в середине дня всего плюс семь — плюс 12, по ночам с понижением до плюс одного — плюс шести градусов, а на севере Подмосковья — местами до нуля с вероятностью примешивания к дождям и мокрого снега.