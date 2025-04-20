В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Погода начнет постепенно портиться в Москве со вторника, возможны грозовые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В понедельник (в Москве — ред.) ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 10 — плюс 13, днем плюс 23 — плюс 26 градусов. Под ударом еще один рекорд 30-летней давности — плюс 23,9 градуса. Со вторника погода начнет постепенно портиться, прошумят грозовые дожди, температура станет медленно понижаться», — рассказал синоптик.
Тишковец отметил, что во второй половине предстоящей недели днем посвежеет до плюс 12 — плюс 17 градусов. К следующим выходным будет дождливо, в середине дня всего плюс семь — плюс 12, по ночам с понижением до плюс одного — плюс шести градусов, а на севере Подмосковья — местами до нуля с вероятностью примешивания к дождям и мокрого снега.
«Финал апреля прогнозируется ниже нормы климата на несколько градусов. Первомай будет прохладным», — добавил синоптик.