Власти Кубани поздравили православных жителей с Святой Пасхой

Власти Краснодарского края обратились к православным жителям региона с поздравлениями со Святой Пасхой. Губернатор Вениамин Кондратьев сказал, что Светлое Христово Воскресение дарит нам надежду на лучшее и силы для преодоления любых трудностей.
«Этот великий праздник напоминает о торжестве жизни, победе добра над злом, о незыблемых духовных ценностях, идеалах милосердия, человеколюбия и взаимопомощи», — говорится в сообщении в его социальных сетях.
Жителям края он пожелал крепкого здоровья, душевного мира и благополучия.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сказал, что Пасха объединяет людей, вселяет веру в добро и справедливость, напоминает о высоком предназначении человека. «Сегодня как никогда важно сохранять и укреплять веру, быть милосерднее и добрее, оказывать помощь тем, кто особенно нуждается в защите и поддержке. И многие кубанцы по зову сердца, душевной потребности и в эти пасхальные дни, и в другое время помогают ближним, делают добрые дела», — отмечается в его сообщении.
Глава Краснодара Евгений Наумов напомнил, что Пасха — это символ новой жизни, победы духа над смертью. «Она олицетворяет прощение и любовь, которые способны излечивать раны и даровать мир», — сказал он и пожелал краснодарцам радости.
Мэр Сочи Андрей Прошунин написал, что Пасха дает новые силы, чтобы совершать добрые дела, помогать ближним, оберегать культуру и традиционные ценности, отстаивать свободу и независимость нашей Родины.
Мэр Алексей Богодистов сообщил, что Геленджик встречает праздник в атмосфере спокойствия и обновления. «Пусть Пасха Христова вдохновением на добрые дела и объединит нас в любви к родной земле», — пожелал он жителям курорта.
Глава Анапы Василий Швец отметил, что Пасха «еще крепче сплачивает нас в стремлении быть милосердными и едиными в светлых помыслах». Он пожелал анапчанам Божьего покрова и благословения во всех добрых делах и начинаниях, здоровья, радости и мира.