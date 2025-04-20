Власти Кубани поздравили православных жителей с Святой Пасхой

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сказал, что Пасха объединяет людей, вселяет веру в добро и справедливость, напоминает о высоком предназначении человека. «Сегодня как никогда важно сохранять и укреплять веру, быть милосерднее и добрее, оказывать помощь тем, кто особенно нуждается в защите и поддержке. И многие кубанцы по зову сердца, душевной потребности и в эти пасхальные дни, и в другое время помогают ближним, делают добрые дела», — отмечается в его сообщении.