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В Приморье обнаружили ряженку с опаснейшими бактериями

В молочной продукции выявили золотистый стафилококк.

Источник: Роскачество

Опасную ряженку обнаружили в Приморье. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В пробах продукции приморского производителя выявили золотистый стафилококк. Присутствие в ряженке возбудителя опасной инфекции подтвердили специалисты «Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», куда отправили пробы на исследования.

Золотистый стафилококк называют одним из самых опасных видов болезнетворных бактерий. Их наличие свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции.

Опасную продукцию должны изъять из оборота. Производителя ждёт проверка чистоты производственных линий.