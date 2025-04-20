В Приморье обнаружили ряженку с опаснейшими бактериями

Опасную ряженку обнаружили в Приморье. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В пробах продукции приморского производителя выявили золотистый стафилококк. Присутствие в ряженке возбудителя опасной инфекции подтвердили специалисты «Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», куда отправили пробы на исследования.
Золотистый стафилококк называют одним из самых опасных видов болезнетворных бактерий. Их наличие свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления продукции.
Опасную продукцию должны изъять из оборота. Производителя ждёт проверка чистоты производственных линий.