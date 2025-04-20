Теплая погода и местами кратковременные дожди ожидаются 20 апреля в Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 20 апреля ожидается до 26 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.