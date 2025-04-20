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Теплая погода и местами кратковременные дожди ожидаются 20 апреля в Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 20 апреля ожидается до 26 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +19°

Сегодня местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый.

Воздух прогреется от 20 до 26 градусов со знаком плюс.