Спортивные площадки «Московских сезонов» готовятся к открытию

На Краснодарской улице, владении 66, появятся четыре новых игровых поля с разметкой и баскетбольными кольцами. Здесь можно будет собрать свою команду или присоединиться к другим игрокам в стритбол — динамичный уличный формат баскетбола. Игроки будут соревноваться в формате три на три, а на поле одновременно смогут находиться до 12 человек.