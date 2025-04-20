Спортивные площадки «Московских сезонов» готовятся к открытию

На Краснодарской улице, владении 66, появятся четыре новых игровых поля с разметкой и баскетбольными кольцами. Здесь можно будет собрать свою команду или присоединиться к другим игрокам в стритбол — динамичный уличный формат баскетбола. Игроки будут соревноваться в формате три на три, а на поле одновременно смогут находиться до 12 человек.
На кортах на Авиационной и Матвеевской улицах, а также на улице Грекова вновь можно будет сыграть в падел-теннис — игру, сочетающую элементы большого и настольного тенниса, а также сквоша. Новички смогут пройти вводные тренировки, чтобы быстро освоить основные приемы.
В скейтпарках «Московских сезонов», расположенных в Митине, на улицах Хачатуряна, Городецкой, Святоозерской, Профсоюзной и Адмирала Руднева готовятся к открытию самокат-школы. В них профессиональные тренеры на протяжении всего теплого сезона будут помогать участникам освоить базовые навыки катания, научиться выполнять трюки и доводить свое мастерство до совершенства.
Все желающие смогут вести «дневник достижений» и следить за прогрессом. Лучших учеников ждут памятные призы и награды.
Стритбол появился в 1950-е годы как развлечение для жителей бедных кварталов. Они устанавливали баскетбольное кольцо во дворе, делились на команды по трое и соревновались в количестве заброшенных мячей, в результате чего игру назвали «Баскетбол 3Х3». Сегодня стритбол входит в программу летних Олимпийских игр.