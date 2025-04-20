Лукашенко в день Пасхи сказал, за что белорусская земля благодарна Господу

Со светлым праздником Пасхи белорусов поздравил президент Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«На белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. Здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие», — говорится в послании.
Александр Лукашенко напомнил, что в эти дни миллионы верующих прославляют искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его служение людям, и что Пасха несет в дома счастье, радость и любовь.
«Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов», — говорится в поздравлении.
Кстати, в 2025 году В Беларуси православные и католики отмечают Пасху в один день 20 апреля (здесь подробнее).
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