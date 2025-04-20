Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко в день Пасхи сказал, за что белорусская земля благодарна Господу

Лукашенко поздравил белорусов со светлым праздником Пасхи.

Источник: Комсомольская правда

Со светлым праздником Пасхи белорусов поздравил президент Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«На белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. Здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие», — говорится в послании.

Александр Лукашенко напомнил, что в эти дни миллионы верующих прославляют искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его служение людям, и что Пасха несет в дома счастье, радость и любовь.

«Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов», — говорится в поздравлении.

Кстати, в 2025 году В Беларуси православные и католики отмечают Пасху в один день 20 апреля (здесь подробнее).

Мы писали, какими были прежние названия минских улиц и знаменитых мест, связанные с религией: Архиерейские роща, подворье и слобода, Соборная площадь, улицы Богадельная и Мало-Лютеранская (все подробности здесь).