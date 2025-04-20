Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Президент отметил, что праздник Пасхи дарит россиянам надежду и любовь, веру в добродетель и справедливость. Путин подчеркнул, что самого искреннего признания заслуживают усилия тех организаций, которые направляют свои силы на поддержку защитников Отечества и их близких, а также объединений, продвигающих патриотические, благотворительные и другие инициативы.