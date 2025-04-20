Мэр И. Носков поздравил самарцев с праздником Светлой Пасхи в соцсетях 20 апреля

Пост с поздравлением глава Самары опубликовал 20 апреля в своем телеграм-канале. По словам мэра города в этот день сердца православных христиан наполняются радостью, а души — покоем и гармонией.
Глава Самары поздравил горожан с Светлой Пасхой и пожелал им благополучия, любви, радости и умиротворения. По мнению Ивана Носкова, этот праздник является символом победы добра над злом, торжеством милосердия, самопожертвования и справедливости.
"То есть тех вечных ценностей, без которых человечество не сможет существовать.
Пусть светлые пасхальные чувства остаются с вами на протяжении всего последующего года, а в сердцах с каждым днем крепнет вера в вечное торжество добра и созидания!", — написал в своем тг-канале мэр Самары.
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