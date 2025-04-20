Завтра в Омской области простятся с бойцом, погибшем на СВО

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Вильдан навсегда останется в памяти земляков как истинный патриот нашей Родины. Пусть добрая светлая память о нем сохранится на долгие годы», — сообщила администрация Знаменского района на своей официальной странице «Вконтакте».