Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завтра в Омской области простятся с бойцом, погибшем на СВО

Вильдана Фахрутдинова похоронят в Знаменском районе.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 21 апреля, в Знаменском районе Омской области простятся с местным жителем. Вильдан Фахрутдинов погиб на СВО, проявив мужество и героизм.

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Вильдан навсегда останется в памяти земляков как истинный патриот нашей Родины. Пусть добрая светлая память о нем сохранится на долгие годы», — сообщила администрация Знаменского района на своей официальной странице «Вконтакте».

Прощание Вильданом Газинуровичем Фахрутдиновым состоится в районном поселке Знаменка. Траурный митинг начнется в 10:00 у мемориала-памятника Воинам землякам. Иных подробностей о жизни и смерти героя не приводится.