Завтра в Омской области простятся с бойцом, погибшем на СВО

Завтра, 21 апреля, в Знаменском районе Омской области простятся с местным жителем. Вильдан Фахрутдинов погиб на СВО, проявив мужество и героизм.
«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Вильдан навсегда останется в памяти земляков как истинный патриот нашей Родины. Пусть добрая светлая память о нем сохранится на долгие годы», — сообщила администрация Знаменского района на своей официальной странице «Вконтакте».
Прощание Вильданом Газинуровичем Фахрутдиновым состоится в районном поселке Знаменка. Траурный митинг начнется в 10:00 у мемориала-памятника Воинам землякам. Иных подробностей о жизни и смерти героя не приводится.