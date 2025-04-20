Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паломники привезли в Екатеринбург Благодатный Огонь из Иерусалима

В Екатеринбург привезли Благодатный Огонь из Иерусалима.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург на празднование Светлой Пасхи уральские паломники привезли Благодатный Огонь из Иерусалима. Специальный борт был организован Фондом святой Екатерины и компанией «Сима-ленд». Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

Огонь доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор. Днем его пронесут по улицам Екатеринбурга до Храма-на-Крови. В соборе зажечь свечи и забрать часть святыни домой смогут все желающие.

— Сегодня в Иерусалиме произошло большое чудо — на Землю сошел Благодатный огонь, а значит, на Земле еще год будет жизнь, — сказал директор Фонда Александр Андреев.

Руководитель организации также пожелал верующим стать лучше и добрее друг к другу в этом году и поздравил с праздником.