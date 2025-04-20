Паломники привезли в Екатеринбург Благодатный Огонь из Иерусалима

В Екатеринбург на празднование Светлой Пасхи уральские паломники привезли Благодатный Огонь из Иерусалима. Специальный борт был организован Фондом святой Екатерины и компанией «Сима-ленд». Об этом рассказали в пресс-службе фонда.
Огонь доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор. Днем его пронесут по улицам Екатеринбурга до Храма-на-Крови. В соборе зажечь свечи и забрать часть святыни домой смогут все желающие.
— Сегодня в Иерусалиме произошло большое чудо — на Землю сошел Благодатный огонь, а значит, на Земле еще год будет жизнь, — сказал директор Фонда Александр Андреев.
Руководитель организации также пожелал верующим стать лучше и добрее друг к другу в этом году и поздравил с праздником.