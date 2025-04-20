Врио губернатора Денис Паслер поздравил свердловчан с праздником Пасхи

20 апреля Денис Паслер поздравил жителей Свердловской области с великим праздником Светлой Пасхи.
«Независимо от вероисповедания, национальности, пола, расы, языка мы едины в стремлении сберечь нашу общую историю, культуру, самобытные традиции и все, что дорого каждому из нас», — сказал в обращении к уральцам врио губернатора.
Паслер поблагодарил Екатеринбургскую митрополию за активную благотворительную и просветительскую деятельность, а также за содействие укреплению семейных ценностей.
Жителям региона врио губернатора пожелал счастья, благополучия, крепкого здоровья, добрых и светлых мыслей, мира и гармонии.