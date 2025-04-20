Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио губернатора Денис Паслер поздравил свердловчан с праздником Пасхи

Жителям региона Паслер пожелал счастья, благополучия, крепкого здоровья и мира.

Источник: Денис Паслер / Telegram-канал

20 апреля Денис Паслер поздравил жителей Свердловской области с великим праздником Светлой Пасхи.

«Независимо от вероисповедания, национальности, пола, расы, языка мы едины в стремлении сберечь нашу общую историю, культуру, самобытные традиции и все, что дорого каждому из нас», — сказал в обращении к уральцам врио губернатора.

Паслер поблагодарил Екатеринбургскую митрополию за активную благотворительную и просветительскую деятельность, а также за содействие укреплению семейных ценностей.

Жителям региона врио губернатора пожелал счастья, благополучия, крепкого здоровья, добрых и светлых мыслей, мира и гармонии.