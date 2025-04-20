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Лукашенко обратился к патриарху Кириллу, митрополиту Вениамину и архиепископу Станевскому

Лукашенко поздравил с Пасхой иерархов православной и католической церкви.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день светлого праздника Пасхи направил поздравления патриарху Кириллу, митрополиту Вениамину и архиепископу Станевскому, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле высоко ценят его труды, направленные на сохранение христианских ценностей, укрепление межрелигиозного и межнационального мира. Глава Беларуси пожелал патриарху Кириллу здоровья и душевной гармонии.

Президент направил также поздравление с Пасхой Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси. «Сегодня, продолжая благородное дело великих подвижников Православной Церкви, Вы учите людей истинным ценностям, добрым словом согреваете их сердца», — отметил президент в обращении к митрополиту. Глава государства пожелал митрополиту Вениамину здоровья, неиссякаемых духовных сил и Божьей помощи во всех начинаниях.

В пасхальный день президент Беларуси обратился и к Архиепископу Иосифу Станевскому, Митрополиту Минско-Могилевскому.

Александр Лукашенко отметил, что католическая церковь Беларуси объединяет верующих вокруг настоящих христианских ценностей, призывает к взаимопомощи и сплоченности на пути к единству. Президент Беларуси пожелал Иосифу Станевскому здоровья, духовной силы и успехов в его высоком служении.

Кстати, Лукашенко в день Пасхи сказал, за что белорусская земля благодарна Господу (здесь подробнее).

Мы писали, какими были прежние названия минских улиц и знаменитых мест, связанные с религией: Архиерейские роща, подворье и слобода, Соборная площадь, улицы Богадельная и Мало-Лютеранская (все подробности здесь).