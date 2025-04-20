Лукашенко обратился к патриарху Кириллу, митрополиту Вениамину и архиепископу Станевскому

Президент направил также поздравление с Пасхой Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси. «Сегодня, продолжая благородное дело великих подвижников Православной Церкви, Вы учите людей истинным ценностям, добрым словом согреваете их сердца», — отметил президент в обращении к митрополиту. Глава государства пожелал митрополиту Вениамину здоровья, неиссякаемых духовных сил и Божьей помощи во всех начинаниях.