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В Челябинск из Иерусалима доставили Благодатный огонь

В ночь на воскресенье, 20 апреля, во время Пасхального богослужения в Христорождественский собор Челябинска доставили Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Святыню привезли специальным авиарейсом южноуральские паломники во главе с секретарём Челябинской епархии протоиереем Игорем Шестаковым.

Источник: Челябинская митрополия

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения этого чуда, — сообщили в Челябинской епархии.

Благодатный огонь раздали верующим. Прихожане держали в руках пучки со свечами и лампады, некоторые стояли с ними до конца Пасхальной службы.

Напомним, 20 апреля в челябинском городском саду имени Пушкина пройдёт праздник «Пасхальные перезвоны». Туда съедутся шесть профессиональных звонарей, которые порадуют своими выступлениями гостей. На площадке будет работать мастерская, где каждый желающий сможет создать браслет и украшения для пасхальных яиц. Там же установят арт-объект в виде огромных расписных яиц, около которых можно сфотографироваться на память. Праздник начнётся в 12:00.