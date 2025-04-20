В Челябинск из Иерусалима доставили Благодатный огонь

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения этого чуда, — сообщили в Челябинской епархии.
Благодатный огонь раздали верующим. Прихожане держали в руках пучки со свечами и лампады, некоторые стояли с ними до конца Пасхальной службы.
Напомним, 20 апреля в челябинском городском саду имени Пушкина пройдёт праздник «Пасхальные перезвоны». Туда съедутся шесть профессиональных звонарей, которые порадуют своими выступлениями гостей. На площадке будет работать мастерская, где каждый желающий сможет создать браслет и украшения для пасхальных яиц. Там же установят арт-объект в виде огромных расписных яиц, около которых можно сфотографироваться на память. Праздник начнётся в 12:00.