В Челябинск из Иерусалима доставили Благодатный огонь

Напомним, 20 апреля в челябинском городском саду имени Пушкина пройдёт праздник «Пасхальные перезвоны». Туда съедутся шесть профессиональных звонарей, которые порадуют своими выступлениями гостей. На площадке будет работать мастерская, где каждый желающий сможет создать браслет и украшения для пасхальных яиц. Там же установят арт-объект в виде огромных расписных яиц, около которых можно сфотографироваться на память. Праздник начнётся в 12:00.