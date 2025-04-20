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В 150 храмах и церквях Иркутской области провели инструктажи

Тысячи православных жителей области примут участие в религиозных мероприятиях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В преддверии празднования Светлого Христова Воскресения сотрудники МЧС России по Иркутской области провели инструктажи по пожарной безопасности в 150 храмах и церквях Приангарья. Это связано с тем, что в воскресенье, 20 апреля, тысячи православных жителей области примут участие в религиозных мероприятиях. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

— Призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности во время богослужений, — рассказывают в ведомстве.

Храмы и церкви открыли свои двери для прихожан уже в субботу вечером. МЧС напоминает о необходимости осторожного обращения с огнем и соблюдения всех мер предосторожности. Сейчас Главное управление МЧС России по Иркутской области переведено на усиленный режим работы на время праздничных богослужений.