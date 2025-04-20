В 150 храмах и церквях Иркутской области провели инструктажи

В преддверии празднования Светлого Христова Воскресения сотрудники МЧС России по Иркутской области провели инструктажи по пожарной безопасности в 150 храмах и церквях Приангарья. Это связано с тем, что в воскресенье, 20 апреля, тысячи православных жителей области примут участие в религиозных мероприятиях. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности во время богослужений, — рассказывают в ведомстве.
Храмы и церкви открыли свои двери для прихожан уже в субботу вечером. МЧС напоминает о необходимости осторожного обращения с огнем и соблюдения всех мер предосторожности. Сейчас Главное управление МЧС России по Иркутской области переведено на усиленный режим работы на время праздничных богослужений.