В Ростове из-за порыва горячей воды сломался сервис управления перевозками

В Ростове-на-Дону произошел сбой в работе Центра управления пассажирскими перевозками. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
Работа центра была нарушена из-за порыва горячей воды.
— Сайт также не работает, информация для граждан о движении транспорта недоступна, колл-центр не функционирует. Ведутся работы по устранению порыва и его последствий", — рассказали в администрации города.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала об отключениях света в городе с 21 апреля.
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