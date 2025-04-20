Нижегородцам рассказали, когда ждать отключения отопления в квартирах

В Нижнем Новгороде отопительный сезон завершат только после устойчивого потепления. Как сообщили в «Теплоэнерго», в связи с повышением температуры воздуха котельные и тепловые пункты уже переведены на пониженные параметры работы. При этом полностью отключить подачу тепла пока рано.
В «Теплоэнерго» подчеркнули, что источники отопления работают в минимальном режиме, обеспечивая необходимую температуру горячей воды — не ниже 60 градусов. Температурный график корректируется в зависимости от погодных условий.
Согласно нормативам, отопление можно отключать только после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет не ниже +8 °C. Однако даже после этого решение принимается с учётом погодных колебаний и прогноза.
Точная дата отключения отопления пока не определена. Официальное распоряжение будет опубликовано на сайтах администрации и управляющих компаний. Обычно после этого тепло перестаёт поступать сначала в промышленные объекты, затем — в жилые дома и соцучреждения. Процесс занимает от трёх до пяти дней.