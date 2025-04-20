На улице Бекетова от переулка Нартова до улицы Заярской сняли ограничения

Ограничения для движения транспорта на улице Бекетова от переулка Нартова до улицы Заярской сняты. Подрядчик завершил реконструкцию верхнего строения трамвайных путей на этом участке. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».
Завершение работ позволило полностью снять ограничения для движения транспорта на данном отрезке улицы. На участке протяженностью 240 метров выполнили полный комплекс работ по переустройству трамвайных путей и укладке дорожного покрытия.
В данный момент на улице Бекетова завершаются работы по восстановлению асфальтового покрытия на трамвайных путях. Работы ведутся с опережением, завершить их планируется до конца апреля. На финальной стадии также находятся работы по замене контактной сети, которые не влияют на движение транспорта.
«На всем трамвайном полотне, совмещенном с уличной дорожной сетью на улице Бекетова, выполняется конструкция на монолитной бетонной плите. Это позволит снизить вибрационную и шумовую нагрузку на находящиеся рядом с трамвайными путями дома», — отметил директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский.
На улице Бекетова также завершились работы по замене путей на участках от улицы Кузнечихинской до улицы Уссурийской и от узла на пересечении улиц Нартова и Бекетова до переулка Нартова.