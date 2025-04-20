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На улице Бекетова от переулка Нартова до улицы Заярской сняли ограничения

На участке протяженностью 240 метров выполнили полный комплекс работ по переустройству трамвайных путей и укладке дорожного покрытия.

Источник: Нижегородская правда

Ограничения для движения транспорта на улице Бекетова от переулка Нартова до улицы Заярской сняты. Подрядчик завершил реконструкцию верхнего строения трамвайных путей на этом участке. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».

Завершение работ позволило полностью снять ограничения для движения транспорта на данном отрезке улицы. На участке протяженностью 240 метров выполнили полный комплекс работ по переустройству трамвайных путей и укладке дорожного покрытия.

В данный момент на улице Бекетова завершаются работы по восстановлению асфальтового покрытия на трамвайных путях. Работы ведутся с опережением, завершить их планируется до конца апреля. На финальной стадии также находятся работы по замене контактной сети, которые не влияют на движение транспорта.

«На всем трамвайном полотне, совмещенном с уличной дорожной сетью на улице Бекетова, выполняется конструкция на монолитной бетонной плите. Это позволит снизить вибрационную и шумовую нагрузку на находящиеся рядом с трамвайными путями дома», — отметил директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский.

На улице Бекетова также завершились работы по замене путей на участках от улицы Кузнечихинской до улицы Уссурийской и от узла на пересечении улиц Нартова и Бекетова до переулка Нартова.