На улице Бекетова от переулка Нартова до улицы Заярской сняли ограничения

В данный момент на улице Бекетова завершаются работы по восстановлению асфальтового покрытия на трамвайных путях. Работы ведутся с опережением, завершить их планируется до конца апреля. На финальной стадии также находятся работы по замене контактной сети, которые не влияют на движение транспорта.