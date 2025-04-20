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Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Пасхой

Руководитель республики опубликовал поздравление в своем Телеграм-канале.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных жителей республики с праздником Светлой Пасхи. Он отметил, что вера помогает преодолеть испытания и укрепить ценности.

— В непростые времена именно вера помогает преодолевать испытания — и на полях сражений, и в тылу, — отметил Хабиров.

Руководитель региона также поблагодарил тех, кто поддерживает участников СВО и их близких. Он выразил уверенность, что сила республики в единстве и взаимной уважении.

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