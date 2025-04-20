Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Пасхой

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных жителей республики с праздником Светлой Пасхи. Он отметил, что вера помогает преодолеть испытания и укрепить ценности.
— В непростые времена именно вера помогает преодолевать испытания — и на полях сражений, и в тылу, — отметил Хабиров.
Руководитель региона также поблагодарил тех, кто поддерживает участников СВО и их близких. Он выразил уверенность, что сила республики в единстве и взаимной уважении.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.