Где в Воронежской области отключат ТВ с 21 по 27 апреля

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, начнут профилактику с Воронежа. Кроме того, работы пройдут еще в 11 населенных пунктах. Трансляцию частично приостановят: 21 апреля с 1.00 до 10.00 в Боброве, Богучаре, Борисоглебске, Россоши, 22 апреля с 10.00 до 16.00 — в Митрофановке, 23 апреля с 10.00 до 16.00 — Михайловке, Новеньком, Солдатском, 24 апреля с 10.00 до 16.00 — в Коротояке, Новомарковке, Таловой.