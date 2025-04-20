Где в Воронежской области отключат ТВ с 21 по 27 апреля

В Воронежской области на рабочей неделе с 21 по 27 апреля запланированы профилактические работы на объектах теле- и радиовещания, сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре. Для этого отключат транляцию десяти каналов: Первый канал, «Россия-1», «Россия 24», НТВ, «Матч ТВ», Пятый канал, «Карусель», «Россия К», ОТР и «ТВ Центр».
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, начнут профилактику с Воронежа. Кроме того, работы пройдут еще в 11 населенных пунктах. Трансляцию частично приостановят: 21 апреля с 1.00 до 10.00 в Боброве, Богучаре, Борисоглебске, Россоши, 22 апреля с 10.00 до 16.00 — в Митрофановке, 23 апреля с 10.00 до 16.00 — Михайловке, Новеньком, Солдатском, 24 апреля с 10.00 до 16.00 — в Коротояке, Новомарковке, Таловой.