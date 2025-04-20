Путин выделил каждому селу в Южной Осетии один миллион рублей

«Впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонда выделил по миллиону рублей каждому селу в Южной Осетии и каждой школе республики», — заявил журналистам Кириенко.