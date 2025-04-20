Путин выделил каждому селу в Южной Осетии один миллион рублей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по одному миллиону рублей к 80-летию Великой Победы, пишет региональный Sputnik со ссылкой на слова руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко.
«Впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонда выделил по миллиону рублей каждому селу в Южной Осетии и каждой школе республики», — заявил журналистам Кириенко.
Он отметил участие народа региона в Великой Отечественной войне и в специальной военной операции, подчеркнув, что героями из Южной Осетии гордятся по всей стране.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в январе заявляла, что достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь.