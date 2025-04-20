Архиепископ Маркелл: Воскресение Христово — это свет, разгоняющий тьму и неверие

Надеюсь, они не просто держали кулаки, как мы по-светски выражаемся, но и возносили свои скромные молитвы, от души молитвы, в том числе и за меня, недостойного. Это меня ко многому обязывает. Обязывает, в первую очередь, на ответную молитву. Смею вас заверить, братья, сестры, которые поддерживали, даже те, которые мне подножки ставили, я и за них буду молиться, в первую, быть может, очередь.