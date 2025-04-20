Архиепископ Маркелл: Воскресение Христово — это свет, разгоняющий тьму и неверие

Самое главное в нашей жизни — это Воскресение Христово. Это не сиюминутные, что ли, переживания, эмоциональные переживания. Воскресение Христово — это есть наша сущность. (…) Свет, к которому мы стремимся, рассеивающий тьму. И дай нам Господь, чтобы мы достигли этого света, причастились им и всегда оставались в нем. Воскресение Христово — это как раз свет, разгоняющий, неверие, искушение. Со Христом всегда хорошо.
Он также призвал всех православных в стране держаться лона Православной Церкви Молдовы.
Держитесь, братья и сестры, Христа воскресшего. Держитесь его канонической Святой Православной Церкви, в данном случае у нас, в Молдавии, — Православной церкви Молдовы, носящей благодать Святого Духа для всего молдавского общества. В ночь Воскресения Христова, желаю всем, всем, всем без исключения пребывать в свете Воскресения. Христос воскресе!
Отвечая на вопрос о недавней ситуации в аэропорту Кишинева, когда власти дважды не позволили владыке отправиться в Иерусалим за частицей Благодатного огня, архиепископ отметил, что подобные испытания для служителя церкви являются «обыденной великопостной жизнью».
Это, можно сказать, обыденная жизнь великопостная, монаха, служителя церкви. недостойного, которым я являюсь. Это естественно, чтобы были искушения, чтобы были некоторые испытания. Но вы знаете, Господь Бог платит нам своей милостью, своей добротой, своим благословением тогда, когда мы, проходя через такие испытания, все-таки сохраняем ту красоту душевную, которой Он нас наделил.
По словам владыки, он молится и за тех, кто чинил ему препоны, но и бесконечно благодарен тем людям, кто искренне переживал.
Надеюсь, они не просто держали кулаки, как мы по-светски выражаемся, но и возносили свои скромные молитвы, от души молитвы, в том числе и за меня, недостойного. Это меня ко многому обязывает. Обязывает, в первую очередь, на ответную молитву. Смею вас заверить, братья, сестры, которые поддерживали, даже те, которые мне подножки ставили, я и за них буду молиться, в первую, быть может, очередь.
Напомним, в нынешнем году вокруг доставки Благодатного огня возник скандал. В страстную пятницу архиепископа Маркела во второй раз не пустили в Израиль за святыней, ранее, в Чистый четверг, он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. Он отметил, что сотрудники Пограничной полиции не смогли выявить каких-либо нарушений с его стороны.
В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
Патриарх Иерусалимский Феофил III также заявил, что обеспокоен ситуацией с молдавским архиепископом Маркеллом.
Спецпредставитель Министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович назвал случившееся «злостным выпадом против канонической Православной церкви Молдовы», прихожанами которой являются около 70% верующих страны, и «попыткой разрушить единство православного мира на молдавской земле» и призвал международные структуры отреагировать на ситуацию.