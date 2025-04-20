Большинство ростовчан назвали День Победы своим главным праздником

Аналитики провели опрос среди работающего населения Ростова-на-Дону и узнали, какие государственные праздники горожане воспринимают как личные.
— 76% респондентов назвали 9 Мая. Причем чаще об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет, — сказали эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.
Новый год занял в этом рейтинге второе место. Его отметили 73% ростовчан.
Третье место разделили День защитника Отечества и 8 Марта. Следом идут Рождество Христово, 1 Мая и День России.
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А В ЭТО ВРЕМЯ.
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