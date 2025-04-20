Спасатели сказали, что нашли на дне Цнянского водохранилища перед купальным сезоном

О своих находках при очистке дна пляжей популярного у минчан Цнянского водохранилища перед открытием купального сезона агентству «Минск-Новости» рассказал начальник спасательной станции «Цнянская» Георгий Жебровский.
По его словам, в топе находок — затопленные колеса, покрышки, камни. Иногда находят трубы и рыболовные снасти.
«Когда мы делали первую очистку, где-то 17 лет назад, вывезли три грузовика мусора. В основном это были затопленные покрышки, старые бревна, металлические предметы, бутылки», — отметил специалист и подчеркнул, что за последние годы отдыхающие стали мусорить намного меньше.
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