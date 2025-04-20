Омичи продают американские мотоциклы по цене квартиры

На сайте бесплатных объявлений появилось сразу несколько предложений о продаже различных модификаций знаменитого американского Harley-Davidson. За американские мотоциклы на ходу омичи планируют выручить от 810 тысяч до 4 млн рублей.
Так, самое дорогое предложение — трицикл Harley-Davidson Tri Glide Ultra. Он продается за 3 999 999 рублей.
«Мотоцикл в пути, выкуплен с аукциона в США. Год выпуска 2020. Имеeт нeзначитeльныe царaпины, тpещинa плaстикa лeвогo крыла. Пробег: 19 000 км, по России пробега не имеет», — говорится в объявлении.
Еще одно подобное предложение — мотоцикл Harley-Davidson Heritage Classic 114, 2020 года выпуска. Его продавец оценил в 3,5 млн.
Значительно меньше омичи планируют выручить за мотоцикл Harley-Davidson Road King выпуска начала 2000-х.
Фото: «Авито».
На сайте «Авито» размещено сразу несколько подобных объявлений, владельцы готовы расстаться со своими «Харлеями» за 810−850 тысяч рублей.