Лукашенко поехал на Пасху в Толочин в храм начала XVII века

Один из самых светлых праздников — Пасхальное воскресенье — президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля 2025 года разделит с жителями Толочина, побывает на богослужении в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Президент посетит единственный в Витебской области храм, который сохранился с начала XVII века в своем первозданном виде — храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на территории Свято-Покровского женского монастыря в Толочине, сообщает БелТА.
Этот храм — памятник архитектуры виленского барокко все время своего существования был действующим. К 2016 году здесь была проведена реконструкция с реставрацией Свято-Покровского женского монастыря.
Кстати, Александр Лукашенко в день Пасхи сказал, за что белорусская земля благодарна Господу (здесь подробнее).
Мы писали, какими были прежние названия минских улиц и знаменитых мест, связанные с религией: Архиерейские роща, подворье и слобода, Соборная площадь, улицы Богадельная и Мало-Лютеранская (все подробности здесь).