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Благодатный огонь из Иерусалимского храма встретили в Пулково

Святой символ Пасхи дальше отправился в Казанский собор, а затем и в другие храмы.

Источник: пресс-служба Пулково

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Петербурге ночью на 20 апреля. Святой символ праздника Пасхи, встретили в Пулково. В пресс-службе воздушной гавани Северной столице показали, как принимали символ Воскресения Христово.

— После прибытия лампада отправляется в Казанский кафедральный собор, а затем — в храмы и обители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — сообщили в пресс-службе Пулково.

Ночью 20 апреля в Казанском соборе прошла праздничная служба. На пасхальное Богослужение пришло несколько сотен петербуржцев, включая первых лиц города. Торжество возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Служители церкви прошли вокруг собора с иконами, хоругвями и свечами — это небольшой крестный ход. Незадолго до праздничной службы любой желающий мог освятить в храме куличи, яйца и пасхи.