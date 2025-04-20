Адольф Гитлер родился 136 лет назад

Строгого и холодного отца отчасти уравновешивала тревожная и опекающая мать Клара Гитлер, всегда встававшая на сторону сына. Гитлер не был «маменькиным сынком» в классическом понимании, то есть не прятался от отцовского гнева за нее и, напротив, всегда сам вступал с ним в конфронтацию о том, как правильно жить и кем надо работать. Отец за попытки спорить сына регулярно и сильно бил, но того это не останавливало. Спустя годы фюрер сам рассказал о своем выборе между папой и мамой: «Я уважал отца, но любил мать», и до самых последних дней он всегда держал при себе ее портрет. Близкие отношения с матерью сказались на характере, и окружение уже взрослого Гитлера удивлялось, почему фюреру так нравится общаться с пожилыми добродушными женщинами, вроде его собственной поварихи.